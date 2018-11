Felicia Peters aus Fürth rockt „The Voice of Germany“

Fürth : Region |

FÜRTH (pm/ak) – Musik ist die große Leidenschaft der 54-jährigen Künstlerin Felicia Peters. Als mittleres von fünf Kindern begann sie bereits mit neun Jahren Geschichten zu schreiben und lernte als junges Mädchen ein klassisches Instrument.

Nach ihrer aktiven Militärzeit, die sie nach Fürth führte, blieb sie der Stadt treu. 1992 nahm sie ihre erste CD „That’s all I want“ auf und startete damit ihre Karriere als Sängerin. Am Donnerstag wurde sie schlagartig in ganz Deutschland bekannt, als sie in der Talent-Show „The Voice of Germany“ mit Ihrer Version von „Play that funky music“ von „Wild Cherry“ alle Jury-Mitglieder begeisterte. Damit erreichte sie die nächste Stufe der Show. In einem KO-System tritt sie nun in einem Battle gegen andere Künstler an, um schließlich den begehrten Titel „The Voice of Germany“ für sich zu erringen. Unterstützt wird sie dabei von den Profis Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier, einer der erfolgreichsten deutschen Bands aller Zeiten.Für alle, die den ersten Auftritt verpasst haben, gibt es Online die Möglichkeit Felicia auf youtube.de mit den Begriffen „felicia peters voice of germany“ zu finden.In der Pro7 Mediathek wird man über die kostenlose App ebenfalls fündig. Felicia Peters war in der Aufzeichnung vom 8. November die zweite Künstlerin.Wir drücken ihr weiterhin die Daumen.