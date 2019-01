Sparkasse Forchheim hilft bei Praxisgründungen

Der Stammtisch angehender Hausärzte informierte sich

FORCHHEIM (pm/rr) – Beim 2. Stammtisch für angehende Hausärzte und „junge“ hausärztliche Gründer in der Allgemeinmedizin ging es um Praxisgründungen.Zu dem Thema „Wie kann ich meine Niederlassung finanzieren?“ referierte Markus Wosnitzka, zertifizierter Berater für Heilberufe bei der Sparkasse Forchheim. Nach einer langen Ausbildungszeit von elf Jahren verfügen die angehenden Hausärzte nur selten über eigene Ersparnisse. Dennoch gibt es Möglichkeiten, das Ziel einer eigenen Praxis trotzdem realisieren zu können.Die Sparkasse Forchheim hat sich auf die Beratung von Ärzten und anderen Heilberufen spezialisiert und begleitet Arztpraxen von der Gründung, über die Erweiterung bis zur Praxisnachfolge. Die Sparkasse Forchheim unterstützt den Stammtisch als Sponsor.Im Anschluss wurde das Jahresprogramm für 2019 unter Mitwirkung der Mentorin des Weiterbildungsverbundes, Dr. Beate Reinhardt, diskutiert und festgelegt. Abschließend bot sich den Ärztinnen und Ärzten, die sich im Landkreis in Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin befinden, in den Räumen der Sparkasse die Möglichkeit zum kollegialen Austausch.Die Gesundheitsregionplus ist ein vom Staatsministerium für Gesundheit und Pflege gefördertes Projekt mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Weitere Auskünfte unter 09191/86-3510.