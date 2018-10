Besinnliches Weihnachtskonzert des Dehnberger Hof Chores

Einsam wacht – Eine klangvolle Weihnachtsgeschichte, dies ist der Titel des diesjährigen Weihnachtskonzertes des Dehnberger Hof Chores. Dieser lädt am 09. Dezember 2018 um 18:00 Uhr zum gemeinsamen Besinnen auf die Advents- und Weihnachtszeit in die Katholische Kirche St. Otto in Lauf ein.

Im Konzert wird neben lyrischen Texten zum Thema Dunkelheit und Nacht die Weihnachtsgeschichte nach Lukas gelesen und vom Dehnberger Hof Chor und den Jungen Meistersingern, dem Jugendchor der Hochschule für Musik Nürnberg, an den passenden Stellen mit traditionellen und modernen Weihnachtsliedern musikalisch untermalt. So werden sowohl traditionelle Weihnachtslieder, wie "Maria durch ein Dornwald ging" in der Bearbeitung von H. Kaminski, eine neue Bearbeitung des Liedes "Stille Nacht, heilige Nacht" aus dem Zillertal, dass dieses Jahr 200 – jähriges Jubiläum feiert, als auch modernere Lieder wie "A Christmas Lullaby" von J. Rutter zu hören sein. Außerdem wird der Dehnberger Hof Chor " Frieden ist der Quell" eine neue Komposition von Peter Schindler singen, die sich mit einem der wertvollsten Güter der heutigen Zeit, dem Frieden, beschäftigt. Hier knüpft der Dehnberger Hof Chor inhaltlich zugleich an sein erfolgreiches Konzert im Juli an. So kann auch das Jubiläums-Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“, welches dem Konzert seinen Titel gab, als Friedenslied bezeichnet werden, erklang es doch in kriegerischen Zeiten in Momenten des Waffenstillstandes. Zudem hat es auf friedvolle Weise die Welt erobert: Es wird in ca. 380 Sprachen gesungen und gilt als das beliebteste Weihnachtslied. Gemeinsam ist all diesen Lieder die Besinnung auf die Stille, den Frieden, das Licht, die Hoffnung und natürlich den Glauben oder die Liebe zu Gott beziehungsweise zu den Menschen.Unter der Gesamtleitung von Prof. Dr. Heike Henning und begleitet von verschiedenen Musikern will der Dehnberger Hof Chor in der hektischen Vorweihnachtszeit einen Moment der Ruhe und des Besinnens für seine Zuhörer schaffen.Der Eintritt ist frei, um Spenden für die weitere Chorarbeit wird gebeten.Weitere Informationen finden Sie unter: www.dehnberger-hof-chor.de oder unter www.facebook.com/DehnbergerHofChor