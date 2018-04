Nürnberger Oldiekiste zu Gast bei Senioren von St. Otto/Lauf

Die beiden Vertreter der Gruppe, Juliane Beck und Bernd Fischer, treten seit Jahren auf Kleinkunstbühnen, bei Gemeindeveranstaltungen, Vereinsfeiern, in Seniorenresidenzen, bei Jubiläen oder sonstigen Anlässen auf.Die Sketche, gespickt mit lustigen Pointen, hielten den Bewohnern so manchen Spiegel hin, so dass sich der eine oder andere Zuschauer darin wieder finden konnte.Wie sehr der Mensch in der heutigen Digitalen Welt vernetzt ist, zeigte sehr anschaulich und amüsant der Sketch „Pizzakauf“ bei dem der per Telefon beauftragte Pizzadienst genauestens über die Vermögenverhältnisse des Kunden sowie über dessen kulinarischen Vorlieben Bescheid wusste.Juliane Beck und Bernd Fischer kramten aus ihrem Repertoire noch so manche lustige Stücke heraus wie "Otto und Emma im Theater",bei dem stinkende Strümpfe die Hauptrolle spielen, "Die Grippeepidemie", wo ein fehlendes Stofftaschentuch für höchste Aufregung sorgt, oder „Der Profi“ dessen Hauptfigur einen gerissenen Bescheißer in Szene setzt.Allesamt hatten die Akteure die Lacher auf ihrer Seite und zogen das Publikum in ihren Bann. Zusätzlich vorgetragene Lieder wie „Eine Reise ins Glück“ und „Af amol bisd ald“ rundeten den Nachmittag in angenehmer Weise ab.Die Senioren waren von diesem Nachmittag sichtlich begeistert und entließen die Künstler nicht ohne Zugaben aus ihrem reichhaltigen Repertoire. Mit einem Abschiedslied endete schließlich dieser amüsante und kurzweilige Nachmittag.Jürgen Beranek