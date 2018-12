Evangelische Kirchengemeinde Rückersdorf Termine Januar 2019

Schloßgasse 17, 90607 Rückersdorf,Tel. 0911/ 579168, Fax 0911/ 5755994, gemeindebuero@evk-rueckersdorf.dewww.rueckersdorf-evangelisch .deBürozeiten Dienstag, 09-12 Uhr und Donnerstag, 09-12 UhrGottesdienste in St. Georg, Hauptstraße 30Dienstag, 1.01. Neujahr10.30 Uhr Pfarrer Klemm Jahresanfangsgottesdienst, Kirche St. GeorgSonntag, 6.01. Epiphanias (Hl. Drei Könige)09.30 Uhr Prädikantin E. Link Familienfreundlicher Gottesdienst, Kirche St.GeorgSonntag, 13.01. 1. Sonntag nach Epiphanias09.30 Uhr Team Gottesdienst PUNKT 10, Kirche St. GeorgSonntag, 20.01. 2. Sonntag nach Epiphanias09.30 Uhr Pfarrer Klemm Abendmahlsgottesdienst, Kirche St. GeorgSonntag, 27.01. 3. Sonntag nach Epiphanias09.30 Uhr Pfarrer Klemm Gottesdienst, Kirche St. Georg11:00 Uhr Team Familienzeit mit Gott, GemeindezentrumSonntag, 03.02. 4. Sonntag nach Trinitatis09.30 Uhr Pfarrer Klemm Gottesdienst, Kirche St. GeorgBesondere Veranstaltung:NeujahrsempfangMontag, 14.01. 17:00 Uhr im GemeindezentrumGruppen und KreiseBastelkreisKontakt: Pauline Ulherr, Tel. 0911/ 57 78 9114-tägig mittwochs von 9 - 11 Uhr im Gemeindezentrum, Steinbruchweg 43 aim Gemeindezentrum, Steinbruchweg 43 aKrabbelgruppeKontakt: über Pfarramt Tel 0911/ 579168Donnerstag, 09:00 Uhr bis 10:30 Uhrin der Kirchgasse 1Kirchenchor:Kontakt: Gemeindebüro, 0911/ 579168Mittwoch, 19:45 Uhr (außer in den Ferien)im Gemeindezentrum, Steinbruchweg 43 aKinderchor “Cantabini“Kontakt: Simone Richartz, Tel. 5755520Jeweils Samstag, 09:30 Uhr, nach Abspracheim Gemeindezentrum, Steinbruchweg 43 aSeniorenausflugKontakt: Gertrud Schmidt und Alfred Vogt, Tel. 0911/ 57 88 26Donnerstag, 10.01. 14:00 Uhr geselliges Beisammensein im Little DreamSenioren-NachmittagKontakt: Gerhard Eitner, Tel. 0911/ 579793Sonntag, 06.01.., 15:00 Uhr Gedanken zur JahreslosungLandeskirchliche Gemeinschaft, Bergstraße 8Bretonische TänzeKontakt: Elfriede und Helmut Pabst, Tel. 0911/ 570 66 57Donnerstag, 10.01., 19:30 UhrDonnerstag, 24.01., 19:30 Uhrim Gemeindezentrum, Steinbruchweg 43 aKunst und KreativesKontakt: Georg Link, 0911/ 5705963, e-mail: georg.link@email.deSamstag, 15-17 Uhrim Gemeindezentrum, Steinbruchweg 43 aGebetskreis, Gemeinschaft lebenKontakt Susanne Gegler, Tel. 0911/ 212 98 15erster und dritter Donnerstag im Monat. jeweils um 20:00 Uhr,in der Bergstraße 2BibeltreffInteressierte wenden sich bitte an Claudia Harries, Tel. 570 00 03Dienstag bzw. Mittwoch, 19:30 – 21.30 Uhrin der Kirchgasse 1MeditationsabendeKontakt: Gemeindebüro – Pfarrer Klemm Tel.0911/57 91 68Donnerstag, 20:00 Uhr10.01. und 24.01.Jugendarbeit im Jugendkeller ContrastKontakt: Jugendreferent Simon Böhm, Tel. 0157 71745138Simon.Boehm@rueckersdorf-evangelisch.deOffener Jugendtreff für alle ab 13 JahrenFreitag, ab 18:00 UhrMädelstreffFür Mädchen zwischen 12 und 18 JahrenKontakt : Milena Böhm und Johanna KerlMittwoch, vierzehntägig um 18:00 Uhr16.01. und 30.01.Jungscharfür Mädchen und Jungen zwischen 8 und 13 JahrenDonnerstag 16:30 Uhr,Veranstaltungen der Landeskirchlichen Gemeinschaft, Bergstraße 8Kontakt: Gerhard Eitner, Tel. 0911/ 579793Sonntag 19:00 Uhr Gemeinschaftsstunde