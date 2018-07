Landrat Armin Kroder bedankte sich bei Mitarbeitenden des Landratsamtes

NÜRNBERG LAND (pm/nf) - Lob, Dank und Anerkennung sprach Landrat Armin Kroder zwölf Mitarbeitenden des Landratsamts bei einer Feierstunde aus. „Mit Ihrem Engagement repräsentieren Sie unser Amt und das Nürnberger Land nach außen“, lobte Kroder seine Mitarbeitenden. Er gab ihnen ferner die besten Wünsche für die Zukunft – innerhalb und außerhalb des Landratsamts – mit auf den Weg.

Sein 40-jähriges Dienstjubiläum, die – so Landrat Armin Kroder – „Rubin-Hochzeit“ mit seinem Arbeitgeber, feierte Udo Rösel, seit 2001 Leiter des Amts für Familie und Jugend. Von der Kreispolitik, der Amtsleitung und seinen 90 Mitarbeitenden wird Rösel als loyal, kollegial und fachlich sehr kompetent geschätzt, lobte Landrat Armin Kroder. Dabei sei der Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit und Leistungen für die Familien und deren Kinder nicht immer einfach, unterstrich Kroder. Eine der großen Aufgaben Rösels in letzter Zeit war bzw. ist die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer.In den Ruhestand verabschiedete Landrat Armin Kroder die Verwaltungsangestellten Carin Kyber und Christina Dannhäuser. Carin Kyber begann ihre Laufbahn beim Landkreis Nürnberger Land 1988 als Kassiererin für das Hallenbad des Gymnasiums in Lauf. Seit 2001 war sie zusätzlich, seit 2005 ausschließlich am Infopunkt des Landratsamts aktiv. Kroder lobte ihre sehr freundliche, hilfsbereite, engagierte und zuverlässige Art, mit der sie die Landratsamtskunden immer an die richtige Stelle gelotst hat. Christina Dannhäuser startete 1988 im Kreisjugendamt als Verwaltungsangestellte. Nach erfolgreichem Abschluss der Fachprüfung I war sie in der Zulassungsstelle, später im Gartenbauamt, in der Wohngeldstelle und im Personenstandswesen tätig. Auch sie lobte Landrat Armin Kroder als stets freundlich, hilfsbereit, engagiert und zuverlässig.Auf zehn Jahre im Dienste des Landkreises zurück blicken Kreisbrandmeister Michael Lorenz, Peter Matthias Schilling als amtlicher Fachassistent für die Fleischbeschau und Thomas Förther, Schulhausmeister am Leibniz-Gymnasium in Altdorf.Zur Beamtin auf Lebenszeit ernannt wurde Tamara Kräußel, deren Probezeit verkürzt wurde, weil sie die Prüfungen im ersten Fünftel ihres Jahrgangs abgeschlossen hat. Ferner wurden ernannt: Sabine Hänsel und Franziska Stich zu Verwaltungsoberinspektorinnen sowie Tina Rupprecht zur Regierungsoberinspektorin. Höhergruppiert wurden Tamim Khasche und Martin Schreyer von der hausinternen Informationstechnologie.