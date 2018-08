Kreisstraße BA 27 gesperrt

HIRSCHAID (pm/rr) – Bis Mitte November ist die Kreisstraße BA 27 zwischen Hirschaid und Seigendorf aufgrund von Bauarbeiten an der Brücke über den Frankenschnellweg (A 73) und an den Anschlussstellenästen der Autobahnanschlussstelle „Hirschaid“ komplett gesperrt.

Rechtzeitig die Autobahn verlassen

Es gibt keine direkte Verbindung zwischen Hirschaid und Seigendorf.Die Umleitung von Hirschaid nach Seigendorf erfolgt über die Ostumgehung Hirschaid, die Kreisstraße BA 25, die Staatsstraße St 2188 durch Amlingstadt und Wernsdorf sowie die Staatsstraße St 2210 über Friesen in Richtung Seigendorf. Die Umleitungsstrecke gilt auch für die Gegenrichtung.Der auf der A 73 aus Forchheim/Nürnberg kommende Verkehr wird bereits an der Anschlussstelle Forchheim Nord nach Hirschaid ausgeleitet. Der auf der A 73 aus Norden kommende Verkehr wird an der Anschlussstelle Bamberg-Süd in Richtung Seigendorf umgeleitet. Nach Bamberg zur A 73 muss von Hirschaid aus zur Anschlussstelle Bamberg-Süd gefahren werden.Im November ist außerdem die vorübergehende komplette Sperrung jeweils einer Auf-/Abfahrt der Anschlussstelle für eine Woche erforderlich. Hier erfolgt die Ausleitung in beide Fahrtrichtungen über die Anschlussstelle „Forchheim Nord“ für den aus Richtung Forchheim/Nürnberg kommenden Verkehr sowie über die Anschlussstelle „Bamberg Süd“ für den aus Richtung Bamberg kommenden Verkehr. Die zugehörigen Umleitungsstrecken werden ebenfalls ausgeschildert.Die weiteren Baumaßnahmen an der Kreisstraße BA 27, die den gesamten Bereich zwischen Kreisverkehr Hirschaid und Seigendorf betreffen werden, sollen im Jahr 2019 ausgeführt werden.