Bürgerenergiepreis Oberfranken – jetzt noch bewerben

Bürgerenergiepreis Oberfranken – Mein Impuls. Unsere Zukunft!

Bürger, Vereine und Schulen und andere nicht gewerbliche Gruppierungen können sich bewerben

OBERFRANKEN (pm/rr) - Viele Energiehelden, klein und groß, bringen mit ihrem lokalen Engagement die Energiewende voran. Dafür lobt das Bayernwerk in Kooperation mit der Regierung von Oberfranken den Bürgerenergiepreis Oberfranken aus. So erfahren noch mehr Menschen von den vielen Impulsen, die Bürgerinnen und Bürger setzen.Die mit insgesamt 10.000 Euro dotierte Auszeichnung geht an Privatpersonen, Vereine, Schulen und Kindergärten, die mit ihren Ideen und Projekten einen Impuls für die Energiezukunft setzen. Gefördert werden pfiffige und außergewöhnliche Ideen und Maßnahmen, die einen Energiebezug haben und sich mit den Themen Energieeffizienz, Ökologie und Klimaschutz befassen.Ausgeschlossen sind Projekte von Gewerbebetrieben, die deren eigentlichen Geschäftszwecks unterstützen. Eine ausführliche Beschreibung und den Bewerbungsbogen gibt es unter www.bayernwerk.de/buergerenergiepreis. Die Bewerbungsfrist endet am 30. Juli.Unter den Preisträgern in den letzten Jahren war auch das BioEnergieDorf Willersdorf mit ihrem Projekt "Energiekonzept mit Nahwärme, Elektromobilität und Wasserkraftnutzung". Die Ehrenamtlichen wurden für ihr besonderes Engagement ausgezeichnet.Die Auswahl der finalen drei Gewinner und die Aufteilung des Preisgeldes erfolgen durch eine Fachjury. Die eingereichten Vorschläge werden danach bewertet, ob es gelingt, einen Impuls für die Energiezukunft zu setzen und im sozialen Bereich eine Vorbildfunktion für andere einzunehmen.Fragen zum Bewerbungsverfahren beantwortet Annette Seidel von der bayernwerk AG: Telefon 09 21-2 85 2082, buergerenergiepreis@bayernwerk.de