Neue Bewohner für die Aufseß

1.000 Bachforellenbrütlinge tummeln sich jetzt in der Aufseß.

AUFSESS (pm/rr) - Bezirkstagspräsident Dr. Günther Denzler und der Präsident des Bezirksfischereiverbands, Friedrich Schmauser, entließen die in der Lehranstalt gezüchteten Fische in die Freiheit.„Aus den Brütlingen werden hoffentlich bald starke Laichfische; das ist die Basis für unsere Artenschutzprogramme in der Lehranstalt“, sagte der Bezirkstagspräsident.Wie der Leiter der Fachberatung für Fischerei, Dr. Thomas Speierl, erläuterte, macht die Verschlammung der Aufseß dem Fischbestand zu schaffen. Gerade am unteren Bachlauf im Bereich von Doos gibt es massive Schlammbänke, in denen die Gelege der Bachforellen ersticken.Die Aufseß knapp oberhalb von Aufseß bis zum Bereich Draisendorf ist vom Bezirksfischereiverband gepachtet. Der Verband gewährt dem Bezirk Oberfranken die Nutzung des dortigen Fischereirechts für den Fang von Laichfischen.Die Aufseß im Bereich der Lehranstalt ist als Gewässer aber auch wichtig für die Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel für die Bachsafari, bei der Kinder und Schüler die Unterwasserwelt erkunden.