Schwabacher Bäckerei gehört zu den Top-20 in Bayern!

SCHWABACH (pm/vs) - Was für eine Auszeichnung! – Die Bäckerei Sproßmann aus Schwabach gehört zu den bayernweit 20, die durch Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber dieser Tage mit dem Staatsehrenpreis für das bayerische Bäckerhandwerk ausgezeichnet worden sind.

Bei einem Festakt im Max-Joseph-Saal der Münchner Residenz überreichte die Ministerin den Preisträgern die Medaillen und Urkunden. „Auf diese hohe Auszeichnung dürfen Sie zu Recht stolz sein, denn Sie gehören zu den besten Bäckereien Bayerns“, sagte die Ministerin in ihrer Laudatio. Zum Ruf Bayerns als Genussland leisten die Bäcker im Freistaat ihren Worten zufolge einen unverzichtbaren Beitrag.Insgesamt haben sich in diesem Jahr 100 Betriebe aus 48 Innungen für den Staatsehrenpreis qualifiziert. Grundlage für die begehrte Auszeichnung, die heuer bereits zum 18. Mal vergeben wurde, sind die Ergebnisse der Bäcker bei den jährlichen Brotprüfungen. Die Bewerber müssen über fünf Jahre hinweg jährlich mindestens fünf verschiedene Brote zur Prüfung eingereicht haben, darunter drei gleichbleibende Brotsorten. Das bayerische Bäckerhandwerk nimmt laut Kaniber auch bundesweit eine herausragende Stellung ein: Von den rund 11.300 handwerklichen Betrieben in ganz Deutschland sitzen über 2.500 Bäckereien im Freistaat. Mit einem Jahres- umsatz von fast 3,5 Milliarden Euro und mehr als 61 000 Beschäftigten zählen die Bäcker zu den wichtigsten bayerischen Handwerksbranchen.