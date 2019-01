Barrierefreiheit für den Landkreis - Landrat freut sich über Spende für Schwerhörige

Zirndorf : Landratsamt |

ZIRNDORF (pm/ak) - Geschenke gibt es meistens nur zu Weihnachten oder dem Geburtstag. Der Landkreis Fürth darf sich schon zu Beginn des neuen Jahres über ein tolles Geschenk freuen. Drei Induktionsanlagen im Wert von rund 470€ spendet die Firma Kracker aus Zirndorf dem Landkreis.

Induktive Höranlagen findet man normalerweise vor allem in Veranstaltungsräumen wie Theatern, Kinos, Kirchen oder Vortragssälen. Sie schaffen es, Audiosignale wie Musik oder Redebeiträge schwerhörigen Personen zugänglich zu machen. „Die Tonsignale werden dabei in elektrische Signale umgewandelt. Diese werden dann über eine Induktionsschleife, die im Raum ausgelegt sein muss, gesendet. Personen mit Hörgeräten, die über eine gewisse Empfangsspule verfügen, können Tonsignale so störungsfrei und verstärkt empfangen“ erklärt René Kracker von der Firma Hörgeräte Kracker aus ZirndorfEine Kleinanlage wird schon in Kürze am Infoschalter des Bürger.Services. in Zirndorf eingesetzt. Bürgerinnen und Bürger, die an den Infoschalter treten, erhalten Informationen der Mitarbeiter des Bürger. Services. störungsfrei, direkt über ihre Hörgeräte. Die beiden mobilen Höranlagen sollen für Veranstaltungen im Landkreis Fürth kostenfrei gegen Kaution verliehen werden.Die ersten Einsätze der induktiven Höranlagen stehen auch bereits fest. Generelle Zielgruppe sind Inklusionsprojekte ebenso wie die Seniorenvertretungen im Landkreis Fürth.