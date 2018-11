Gemeinsam für den Klimaschutz radeln - Preisträger „Stadtradeln 2018“ ausgezeichnet

Zirndorf : Landratsamt |

ZIRNDORF (pm/ak) - 21 Tage lang so viele Kilometer wie möglich auf dem Fahrrad zurücklegen. Das war das Ziel der Aktion Stadtradeln 2018. Bei einer Siegerehrung im Landratsamt wurden die fleißigsten Radfahrerinnen und Radfahrer nun durch Landrat Matthias Dießl ausgezeichnet.

„Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr wieder viele Ergebnisse verbessern und damit neue Rekorde aufstellen konnten. Es wurden 33.000 Kilometer mehr mit dem Fahrrad gefahren als im vergangenen Jahr. Das sind über 25 Prozent mehr als 2017“, so Landrat Matthias Dießl. „Fahrradfahren liegt bei uns im Landkreis im Trend und erfreut sich immer mehr Begeisterung. Ich hoffe deshalb, dass wir die Zahlen im nächsten Jahr noch einmal verbessern und so jedes Jahr mehr CO2 einsparen können.“Insgesamt waren beim Stadtradeln in diesem Jahr 540 Radler am Start. Beteiligt haben sich acht Kommunen mit aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 50 verschiedenen Teams. In nur 21 Tagen konnten so 163.848 km erradelt und damit 23.266 kg CO2 vermieden werden (Berechnung basiert auf 142g CO2 / Personen-Kilometer).Bei der Siegerehrung freute sich die Gemeinde Cadolzburg zum zweiten Mal über den Titel „Fahrradaktivste Kommune“. Sie lag mit 33.660 geradelten Kilometern auf Rang 1 der Gesamtwertung des Landkreises. Bürgermeister Bernd Obst nahm den Siegerpokal in Empfang.Cadolzburg konnte gleich noch einen Sieg mit nach Hause nehmen, denn auch der aktivste Einzelfahrer ist ein Cadolzburger. Mit 2.400 km sicherte sich Rudi Stuber in dieser Kategorie den Sieg.Das Team, das die meisten Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt hat war in diesem Jahr die „Velogruppe Großhabersdorf“ mit 26.491 km. Sie sicherten sich mit 58 Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch den Sieg in der Kategorie „Meiste Teilnehmer“. Familie Hleb konnte sich über den Titel „fahrradaktivste Teilnehmerinnen und Teilnehmer“ freuen. Die beiden Radler legten insgesamt 2.021 Kilometer auf dem Fahrrad zurück.Zusätzlich wurden wie bereits letztes Jahr unter allen Teilnehmer, unabhängig von den gefahrenen Kilometern, 17 Gewinner/-innen ausgelost. Sie konnten sich über Sachpreise freuen, darunter Freikarten für das Veitsbad und Naturbad Großhabersdorf. Landrat Matthias Dießl dankte den Sponsoren hierfür.Hier die einzelnen Gemeinden in der Übersicht:1. Platz: Cadolzburg mit 33.660 km2. Platz: Großhabersdorf mit 26.938 km3. Platz: Zirndorf mit 25.886 km