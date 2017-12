Bayerische Landesstiftung beteiligt sich an Sanierungskosten der Oberen Karlsbrücke

Hintergrund Bayerische Landesstiftung:

"Die Obere Karlsbrücke eine der architektonischen Sehenswürdigkeiten Nürnbergs und ein prägendes Bauwerk der Altstadt. Dementsprechend freue ich mich sehr über die Zusage des Stiftungsrats, einen Teil der Instandsetzungskosten zu übernehmen."Die zweibogige Sandsteinbrücke wurde 1728 unter Christoph Gottlieb Volckamer errichtet und verbindet den Trödelmarkt mit dem Lorenzer Pegnitzufer. Markant sind die beiden reich verzierten Obelisken, die in der Mitte der Brücke auf zwei kanzelartigen Rondellen stehen und an deren Spitze jeweils ein Kupferadler thront. Benannt ist die Brücke nach dem römisch-deutschen Kaiser Karl VI.Als rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts verfolgt die Bayerische Landesstiftung gemeinnützige und mildtätige Zwecke auf sozialem und kulturellem Gebiet. Beschlussorgan ist der Stiftungsrat mit dem Bayerischen Ministerpräsidenten als Vorsitzenden, dem Staatsminister der Finanzen als stellvertretenden Vorsitzenden, Vertretern des Landtags und der Obersten Staatsbehörden.Der Schwerpunkt der Fördertätigkeit liegt vor allem in der Förderung von baulichen Maßnahmen. Es werden grundsätzlich nur Maßnahmen gefördert, zu deren Förderung der Staat nicht gesetzlich verpflichtet ist oder die nicht zu den Pflichtaufgaben der kommunalen Gebietskörperschaften gehören.Maßgebliche Fördervoraussetzung ist die öffentliche Nutzung bzw. regelmäßige öffentliche Zugänglichkeit des Objekts. In Ausnahmefällen werden auch Außensanierungen von Baudenkmälern privater Eigentümer gefördert soweit dem Objekt stadt- bzw. ortsbildprägende Bedeutung zukommt.