Nürnberg trauert um seinen Altbürgermeister Horst Förther

„Ich bin tief traurig über den Tod von Horst Förther. Er war nicht nur ein Kollege, sondern ein echter Freund“, erklärt Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly und fügt an: „Horst war wahrscheinlich ein Bürgermeister wie aus dem Bilderbuch. Er hat sein Amt mit beiden Händen angepackt. Er ging auf die Menschen offen zu und konnte sie für sich gewinnen. Auch in schwierigen Zeiten bewahrte er sich seine innere Fröhlichkeit. Er war immer zuversichtlich und optimistisch. Er hat das Amt des Bürgermeisters mit seiner ganzen Persönlichkeit geprägt. Horst Förther war ein hervorragender Repräsentant unserer Stadt. Unsere Gedanken sind jetzt bei seiner Frau Ingrid, seinen drei Töchtern und ihren Familien. Seine Enkelkinder waren dem herzlichen Familienvater bis zuletzt eine große Freude.“Horst Förther wurde am 20. Juni 1950 geboren. Er stammte aus Großreuth hinter der Veste im Knoblauchsland. Nach der mittleren Reife und einer Lehre als Gas- und Wasserinstallateur studierte er von 1968 bis 1972 Versorgungstechnik in München und schloss mit dem Dipl.-Ing. (FH) ab. Danach übernahm er das väterliche Geschäft mit drei Mitarbeitern, das er nach und nach zu einem mittelständischen Betrieb mit etwa 50 Beschäftigten ausbaute. Daneben engagierte er sich in verschiedenen verantwortungsvollen Funktionen im Nürnberger Handwerk. So war er von 1990 bis 2002 Obermeister der Innung SHK (Sanitär, Heizung, Klima).1969 trat Horst Förther in die SPD ein. „Wegen Willy Brandt natürlich“, wie er einmal im Rückblick sagte. Mitte der 1990er Jahre kam er eher als Seiteneinsteiger in die Politik, als er 1996 erstmals auf der SPD- Stadtratsliste stand. Im Jahr 2000 zog er als Nachrücker in den Stadtrat ein. Manchen galt er als „roter“ Unternehmer. Er selbst sah sich als Vertreter eines „sozialverantwortlichen Bürgertums“. Im Stadtrat wurde er für seine Fraktion zunächst Sprecher für den Schulbereich.Daneben arbeitete er sich in der Umwelt- und Energiepolitik ein. 2002 und 2008 wurde er für den Stadtrat jeweils wiedergewählt. Die große Mehrheit des Stadtrats wählte in 2002 und 2008 zum 2. Bürgermeister. Zu seinem Geschäftsbereich gehörten die Feuerwehr, der Tiergarten, der Sport, die Bäder, das Franken-Stadion, die Bürgerämter und der im Jahr 2009 neu gegründete Servicebetrieb öffentlicher Raum (dem Zusammenschluss von Tiefbauamt, Gartenbauamt, Straßenreinigung und Bauhöfen).In Förthers zwölfjährige Amtszeit als Bürgermeister fielen die Gründung dreier neuer Eigenbetriebe, die Sanierung der Bäder und die Umgestaltung des Tiergartens mit der Delphinlagune. Als Höhepunkt seiner Amtszeit bezeichnete er selbst die Fußball-Weltmeisterschaft 2006. 2014 kandidierte Horst Förther nicht mehr für den Stadtrat. Nach seinem Ausscheiden aus dem Gremium wurde ihm der Ehrentitel eines Altbürgermeisters verliehen.