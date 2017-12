Staatsmedaille für Prof. Dr. Dr. Heinz-Michael Just

NÜRNBERG / RÖTTENBACH (pm/rr) - Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml hat zehn engagierte Bürgerinnen und Bürger mit der Bayerischen Staatsmedaille für Verdienste um Gesundheit und Pflege ausgezeichnet.

Huml betonte anlässlich der feierlichen Verleihung in Nürnberg: „Die heute Geehrten sind als Vordenker und Menschen der Tat ein Vorbild. Die Medaille soll für andere Menschen Ansporn sein zu eigenen Anstrengungen. Sie soll ermutigen, zum Wohle der Gesellschaft neue Wege im Bereich der Gesundheit und Pflege zu gehen.“Zu den Geehrten zählt auch Prof. Dr. Dr. Heinz-Michael Just aus Röttenbach für dessen außerordentliches Engagement zur Förderung der Krankenhaushygiene. In der Laudatio sagte die Ministerin: „Der ehrenamtliche Einsatz von Prof. Dr. Dr. Just in verschiedensten Gremien ist vielseitig: Dazu zählen unter anderem seine langjährige Tätigkeit für die Bayerische Krankenhausgesellschaft, sein Engagement als Vorsitzender der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention KRINKO am Robert Koch-Institut in Berlin, seine Mitarbeit im Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe ABAS der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Berlin oder seine beratende Funktion in der Bundesärztekammer in Fragen zu Hygiene, Infektionsprävention und Umweltmedizin. Als Delegierter des ‚Standing Committees of European Doctors‘ bringt Prof. Dr. Dr. Just auch auf europäischer und UN-Ebene seine Fachexpertise ein. Sein großes Engagement für das Gesundheitswesen ist beispielgebend. Dafür gebührt ihm Dank und Respekt.“Die Staatsmedaille für Verdienste um Gesundheit und Pflege ist die höchste Auszeichnung des bayerischen Gesundheits- und Pflegeministeriums. Es werden damit Personen geehrt, die sich langjährig ehrenamtlich im Bereich Gesundheit und Pflege engagiert haben.