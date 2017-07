Wechsel an der Spitze der Jungen Union Nürnberg-Fürth-Schwabach

„Ich freue mich auf die kommenden zwei Jahre. Mit meinem neuen Team möchte ich die junge Generation in den drei Städten Nürnberg, Fürth, Schwabach und natürlich im Landkreis Fürth vertreten. Hier wollen wir gemeinsam etwas bewegen und junge Menschen für Politik begeistern!“, sagt Johannes Eichelsdörfer. „Besonders die beiden großen Themen Generationengerechtigkeit und eine gute Lebensqualität liegen uns am Herzen. Daran werden wir uns auch im Kleinen orientieren. Wir werden den Aufbau der neuen „Uni Nürnberg“ als Leuchtturmprojekt für die Region intensiv begleiten. Daneben sind für uns auch genügende und bezahlbare Wohnungen für junge Singles und Familien ein bedeutendes Thema“, so Johannes Eichelsdörfer weiter.Zu stellvertretenden Bezirksvorsitzenden wurden Anna Frieser aus dem Nürnberger Osten, Fabian Beer aus dem Nürnberger Westen, Dominik Lang aus dem Nürnberger Norden und Anja Veitz aus der Stadt Fürth gewählt. Alle sieben JU-Kreisverbände bringen sich in den neuen Bezirksvorstand ein und wollen in den nächsten zwei Jahren als Vertreter der jungen Region um Nürnberg an einem Strang ziehen.