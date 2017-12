Zeigt uns Eure schönste Weihnachtsbeleuchtung: Bilder aus Forchheim und Nürnberg

MarktSpiegel sucht die schönsten Weihnachtshäuser



NÜRNBERG (nf) - Was wären Adventszeit und Weihnachten ohne Lichterketten, Christbaum, Weihnachtsmann und Engel? Viele kreative Köpfe verlagern den Wohnzimmerschmuck auch nach draußen und lassen ihre Häuser und Fenster in einem wahren Lichtermeer erstrahlen. Die weihnachtlichen Gesamtkunstwerke erhellen die Straßen und lassen auch andere am Zauber teilhaben. Wenn auch noch Schnee liegt, sehen die liebevoll dekorierten Gärten oder Häuserfassaden noch schöner aus.

Der MarktSpiegel möchte alle diese adventlichen Kunstwerke sehen! Leserinnen und Leser können jetzt ihren Traum an Lichtern und Farben an den MarktSpiegel schicken. Haben Sie Ihre Festdeko fotografiert? Dann her mit Ihren schönsten Bildern. Die besten werden im MarktSpiegel veröffentlicht und natürlich können Sie auch wieder etwas gewinnen dabei:Schicken Sie Ihre schönsten Bilder mit Ihrer Weihnachtsbeleuchtung an info@marktspiegel.de (Kennwort Weihnachtsbeleuchtung im Betreff nicht vergessen!). Vielleicht mögen Sie auch etwas zu Ihrem Lichtermeer erzählen? Wir freuen uns! Also, wenn noch nicht geschehen, fleißig knipsen. Die Aktion endet am. Für die besten Bilder gibt es was Leckeres zu gewinnen: Insgesamt drei Gutscheine für je zwei Personen (Schäufele mit Kloß und Salat plus je ein Getränk) im Bratwurst Röslein! Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.