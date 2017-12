VW Up GTI: Volkswagens Kleinster sprintet auf fast 200 km/h

(ampnet/mue) - Volkswagens kleinstes Modell, der Up, kann erstmals auch als GTI bestellt werden.

Mit 85 kW / 115 PS hat der flinke Flitzer sogar fünf PS mehr als der erste Golf GTI von 1976; der Turbomotor liefert 200 Newtonmeter Drehmoment, beschleunigt den Mini in 8,8 Sekunden von Null auf 100 km/h und ist für 196 km/h Spitzentempo gut. Damit ist der Up GTI über 10 km/h schneller als das Ur-Modell. Der VW Up GTI trägt im Innern auf den Sitzen das typische Karomuster, äußerlich finden sich bekannte Insignien wie der rote Querstreifen im Kühlergrill und die schwarzen Doppel-Querstreifen über den Seitenschweller-Abdeckungen. Zudem rollt der Neue auf 17-Zoll-Leichtmetallrädern und besitzt ein 15 Millimeter tieferes Sportfahrwerk sowie einen größeren Dachspoiler.Alles in allem handelt es sich beim Up GTI um den ersten Volkswagen, der nach dem neuen Prüfverfahren WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) zugelassen wurde. Dabei wurde ein Verbrauch von 5,6 bis 5,7 Litern je 100 Kilometer ermittelt.