Am 25. Januar 2017: Digitale Marketing-Trends für den Mittelstand aus erster Hand

NÜRNBERG (pm/vs) - Wie kleine und mittelständische Unternehmen mit Online-Marketing neue Kunden gewinnen und ihren Umsatz steigern können, erfahren sie am 25. Januar 2017 bei SELLWERK in Nürnberg-Thon.

Elke Weigelt, Verkaufsleiterin bei SELLWERK, weiß genau, was ihre Kunden bewegt: „Viele kleine und mittelständische Unternehmen wissen, dass sie online und in den sozialen Netzwerker aktiver auftreten müssen.Dadurch könnten sie neue Kunden gewinnen oder bestehende Kunden genau dort abholen, wo sie sich auch sonst gerne über Leistungen und Produkte informieren – nämlich auf dem Smartphone, in sozialen Netzwerken oder am PC.“ Aber wie genau macht man das? Was ist effektiv, und wie setzt man seine Ressourcen optimal ein?Das Herauszufinden ist nicht einfach – vor allem, wenn man sich in erster Linie um sein Geschäft kümmern muss und wenig Zeit bleibt, um sich das nötige Fachwissen anzueignen.Deshalb bietet SELLWERK im Januar erneut die Gelegenheit, sich persönlich und unverbindlich zu informieren. Der Termin ist am Mittwoch, 25. Januar 2017, mit Marina Doß, Strategic Partnership Manager DACH bei Google Germany, Oliver Ziesemer, Produktmanager Social Marketing SELLWERK, Joachim Helfer, Geschäftsführer der advantago GmbH & Co.KG sowie Tim Nolet, Senior Director European Partnerships Yext.„Informationen über digitales Marketing gibt es viele – aber so hochkarätige Referenten live vor Ort zu erleben und auch mit ihnen ins Gespräch zu kommen – das ist etwas Besonderes!“, so Elke Weigelt. Beim letzten Mal im Juni 2016 waren die Veranstaltungen übrigens restlos ausgebucht: „Am besten melden Sie sich noch schnell an, um sich einen der letzten Plätze zu sichern!“SELLWERK ist die neue Marke des MüllerVerlags und hat sich als zuverlässiger Partner für umfassende Marketinglösungen für den Mittelstand positioniert. Im Bereich des Online-Marketings heißt das: „Bei uns ist man genau richtig, wenn es um professionelle Webseiten, Suchmaschinenwerbung, eine digitale Visitenkarte bei Google und viele weitere Marketingmaßnahmen im Web- und Online-Bereich geht“, erläutert Weigelt.Außerdem, so die SELLWERK-Verkaufsleiterin, besteht eine enge Zusammenarbeit mit Fairrank, einer Schwesterfirma aus der Unternehmensfamilie. Fairrank gehört zu den bundesweit ganz wenigen Google Premier Partnern. „Deshalb werden unsere Mediaberater speziell zu Google-Produkten durch einen zertifizierten Trainer geschult und können unsere Kunden optimal beraten. Und das Beste: unsere Mediaberater kommen vor Ort zu unseren Kunden, um sie unverbindlich und individuell zu beraten!“Elke Weigelt, Verkaufsleiterin bei SELLWERK, freut sich auf Ihre Anmeldung per E-Mail oder Telefon:• Telefon 0171 / 3066420• E-Mail:elke.weigelt@sellwerk.de