Gelungenes Weihnachtsprojekt der Partnerklassen

Bei einem gemeinsamen Projekttag bereiteten die SchülerInnen der Klassen 6b der Mittelschule Cadolzburg und MS 6a der Dillenberg-Schule armen Kindern eine große Freude zu Weihnachten.

Zunächst informierten sich die Klassen über die bekannte Spendenaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ und fanden heraus, in welche Länder die Pakete geschickt werden. Da die SchülerInnen selbst am besten wissen, worüber sich Gleichaltrige am meisten freuen, war die Einkaufsliste schnell zusammengestellt. In den ansässigen Geschäften Cadolzburgs wurden sie schnell fündig und gingen mit strahlenden Gesichtern zurück zur Schule.Mit dem von Zuhause mitgebrachten Weihnachtspapier beklebten sie in Teamarbeit die Schuhkartons und befüllten sie anschließend eifrig mit den zuvor erworbenen Kostbarkeiten. Schließlich musste noch unbedingt ein kurzer englischer Weihnachtsgruß mit Bitte um eine Rückantwort mit in den Karton.Voller Stolz präsentierten alle Gruppen ihre reich befüllten Kartons und waren glücklich anderen Kindern damit eine Freude bereiten zu können.Bei einer abschließenden Feedbackrunde kam zum Ausdruck, dass alle SchülerInnen dieses Projekt spitze fanden und bald wieder mit der Partnerklasse einen Schultag verbringen möchten.