Handball: HC Erlangen verpflichtet norwegischen Nationalspieler

Der norwegische Nationalspieler Petter Øverby wird ab der nächsten Saison den Handballbundesligisten HC Erlangen verstärken. Der 2,00 Meter große und 110 Kg schwere Abwehrspezialist wechselt vom 14fachen dänischen Meister Kolding Kopenhagen nach Mittelfranken. Zuvor hatte Øverbybeim norwegischen Top-Club Elverum sechs Mal die Meisterschaft feiern und einige Jahre im Europapokal spielen können. Der 26-Jährige Øverbytrug 52mal das norwegische Nationaltrikot und war Teil des Teams, das 2017 sensationell die Vizeweltmeisterschaft nach Norwegen holte. Er wird im Angriff auf der Kreisläuferposition eingesetzt.„Wir haben uns in den letzten Wochen intensiv um Petter Øverby bemüht, zuletzt war er persönlich in Erlangen und konnte sich einen Eindruck von der Metropolregion Nürnberg und unserem Club machen. Er wird in unserem Kader die Planstelle von Martin Stranovsky einnehmen, auch wenn er auf einer anderen Position spielt. Wir wollen unser Augenmerk gerade auch auf die Abwehr legen und haben nun einen körperlich starken Defensiv-Spezialisten gefunden, der zudem Jonas Thümmler und Jan Schäffer im Kreisläuferspiel ergänzen wird", kommentierte Geschäftsführer René Selke den Transfer.Trainer Adalsteinn Eyjolfsson fügte hinzu: „Ich verfolge Petter Øverby bereits seit langer Zeit und wollte ihn nach Erlangen holen. Einen Spielertypen wie ihn, haben wir noch benötigt und ich bin überzeugt, dass er uns besser machen wird. Er ist einerseits noch ein junger Spieler und verfügt andererseits schon über viel internationale Erfahrung."„Ich freue mich sehr auf meine kommende Aufgabe hier in Erlangen und bin stolz, bei diesem Club und in der „stärksten Liga der Welt" spielen zu können. Deutschland und die großen Arenen waren immer mein Ziel. Nun kann ich meinen Traum mit dem HC Erlangen leben", so der norwegische Nationalspieler.