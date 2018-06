Musikfest für die ganze Stadt

ERLANGEN (pm/mue) - Seit 36 Jahren feiert ganz Frankreich pünktlich zum Sommeranfang die „Fête de la Musique“.



Mittlerweile hat das musikalische Stadtfest auch in vielen anderen Ländern Nachahmer gefunden und ist seit dem letzten Jahr auch in Erlangen angekommen. Am Donnerstag, 21. Juni, wird sich die Hugenottenstadt zum zweiten Mal in eine große musikalische Bühne verwandeln und es werden an zehn verschiedenen Spielorten zehn deutsch-französische Konzerte zu hören sein. Mehr Informationen im Internet unter: