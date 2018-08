Brandneue App vom Landkreis

LANDKREIS (pm/mue) - „ERH“ heißt die neue kostenlose offizielle Smartphone-App des Landkreises Erlangen-Höchstadt.

Ob Straßensperrungen, Unwetterwarnung, Schulausfall, Großbrand, Informationen aus der Abfallwirtschaft oder geänderte Öffnungszeiten: Die App liefert nützliche Meldungen für Bürgerinnen und Bürger im Landkreis – auf Wunsch mit zusätzlicher Push-Benachrichtigung. Nutzer und Nutzerinnen können dabei selbst entscheiden, aus welchen Kategorien sie Informationen über Ereignisse erhalten möchten. Im Katastrophenfall löst die App einen Alarm auf dem Smartphone aus, und wer in eine Notlage gerät, kann einen Notruf an Polizei oder Feuerwehr absetzen. Um den genauen Standort zu übermitteln muss allerdings die Standortortung auf dem Smartphone aktiviert sein.Pendlern, Touristen und denjenigen, die eine reine Warn-App bevorzugen, bietet der Landkreis eine schlanke Variante der App unter dem Namen BIWAPP (steht für „Bürger-Informations- und Warn-App“). BIWAPP stellt ebenfalls kostenlos Meldungen aus dem modularen Warnsystem des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (MoWaS), der Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes (NINA) sowie die Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bereit. „Mit der App können wir unsere Bürgerinnen und Bürger schnell und direkt informieren“, freut sich Landrat Alexander Tritthart.Auch die Kreisbrandinspektion informiert über die App bei Schadenslagen und größeren Übungen. Laut Kreisbrandinspektor Stefan Brunner sei eine Warn-App gerade in Zeiten von Amateuraufnahmen und Halbwahrheiten im Netz ein „notwendiges Instrument“. Die Apps BIWAPP und ERH können kostenlos über den Google Play Store für Android-Systeme oder über den AppStore für iOS-Systeme heruntergeladen werden. Die neue App mit ihren Meldungen steht auch unter http://biwapp.de/erlangen-hoechstadt/ zur Verfügung.