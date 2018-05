Die Gespinstmotte ist da! ... für Menschen besteht jedoch keine Gefahr

ERLANGEN (pm/mue) - Die Gespinstmotte verwandelt auch in Erlangen gerade zahlreiche Pflanzen mit ihren Spinnweben in teils abstrakte Gebilde.

Wie der Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung ausdrücklich informiert, geht von dem Insekt keine Gefahr aus – es handelt sich nicht um den gefürchteten Eichenprozessionsspinner. Hauptsächlich das Pfaffenhüttchen ist an verschiedenen Stellen in Erlangen besonders von dem Befall betroffen; einen Schaden richten die Tierchen jedoch weder am Menschen noch an Pflanzen bzw. Sträuchern an. Selbst wenn eine Pflanze abgefressen wurde, erholt sie sich nach dem Befall schnell wieder. Für den Menschen – dies wird nochmals unterstrichen – sind die Motten harmlos.Die Vorderflügel der Gespinstmotte sind häufig weißlich mit dunklen Punkten, ihre Hinterflügel sind dagegen grau; geschlossen bilden diese eine steile Dachform. Die Falter haben eine Flügelspannweite von bis zu 25 Millimetern.