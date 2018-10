Krapfen für den guten Zweck: Erlanger Lions liefern auch heuer wieder frei Haus

ERLANGEN (pm/mue) – Der Lions Club Erlangen versüßt auch in diesem Jahr wieder den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Unternehmen und Organisationen den Start in die Faschingszeit.

„Man muss nur bei uns bestellen – wir liefern am Vormittag des 13.11. frische Krapfen frei Haus“, erklärt der amtierende Präsident, Thomas Hofmann. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr haben sich die Mitglieder des Lions Clubs Erlangen ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Mehr als 20.000 Krapfen sollen beim bereits 5. Erlangen Krapfenschmaus von Unternehmern und Sponsoren bestellt werden. Über 20 Ehrenamtliche der „Lions-Flotte“ werden die süßen Teile im Laufe des Vormittags am 13. November dann frei Haus liefern. Hofmann: „Wir setzen auf unsere Stammkunden, wünschen uns aber möglichst viele neue Unterstützer und Genießer.“ Je geliefertem Krapfen „erwirtschaften“ die Verantwortlichen des Projekts 50 Cent; das Geld spendet der Lions Club Erlangen hauptsächlich an das Projekt Lions Sportkids, das den Schulsport unter dem Aspekt seiner integrativen Möglichkeiten fördert. Vor allem wird sozial benachteiligten Kindern der Pestalozzischule die Teilnahme an zusätzlichen außerschulischen Sportangeboten wie Fußball, Klettern und Ausdauertraining ermöglicht. Grundschüler aus 25 Nationen werden so durch regelmäßigen, gemeinsamen Sport langfristig und nachhaltig integriert. Bestellungen für die Krapfen ab sofort im Internet unter: