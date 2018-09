Forchheims Altstadt wird zum Freiluft-Zirkus

Forchheim : Rathausplatz |

Vom 7. bis 9. September veranstaltet das Junge Theater Forchheim zum vierten Mal das ZirkArt Festival in der historischen Altstadt Forchheims.

FORCHHEIM (pm/rr) – Internationale Künstlergruppen präsentieren zwischen Kaiserpfalz und Rathausplatz ein poetisches Spektakel aus Artistik, Jonglage, Theater, Tanz und Musik.Drei Tage lang können die Besucher durch die malerische Kulisse der Forchheimer Altstadt streifen und diese atemberaubende Kunstform zwischen Theater und Zirkus erleben.ZirkArt setzt sich als Festival im öffentlichen Raum mit dem Thema „Neuer Zirkus“ auseinander. In der über Jahrhunderte geschaffenen Kulisse der Forchheimer Altstadt entwickelt diese Kunstform eine eigene künstlerische Sprache in der sich das Festival genauso an Familien, wie an Liebhaber innovativen Theaters und Varietéfreunde wendet.Am Freitag, 7. September, beginnt das Festival um 19.00 Uhr mit einer kostenfreien Gala auf dem Rathausplatz. Am Samstag, 8. September, von 15.00 –22.00 Uhr und am Sonntag, 9. September, von 14.00 –22.00 Uhr erstreckt sich das Festivalgelände von der Kaiserpfalz bis zum Rathausplatz. An diesen Tagen sind die Künstler auf mehreren Bühnen parallel und mehrmals täglich zu erleben.Weitere Infos: www.zirkart.de