Geschichte zum Anfassen am Tag des offenen Denkmals

Forchheim : Rathaus |

Am Sonntag, 9. September, ist der Tag des offenen Denkmals. Rund 7.500 historische Baudenkmale, Parks oder archäologische Stätten öffnen an diesem Tag deutschlandweit ihre Türen.

Rechtzeitig anmelden!

Geschichte ins rechte Licht gesetzt

Vier Millionen Menschen auf Entdeckungstour

FORCHHEIM (pm/rr) - In Forchheim werden Führungen zu den archäologischen Grabungen im Rathaus durch die beteiligte Grabungsfirma angeboten. Hier können Interessierte einen Blick in die Geschichte des Rathauses werfen, sich einen Einblick in die Arbeit der Archäologen verschaffen sowie interessante Funde der aktuellen Grabungen aus dem Rathaus begutachten. Zugänglich gemacht werden können aus Gründen der Baustellensicherheit leider nur die Rathaushalle, der Innenhof und das Gewölbe in der Registratur. Ab 10.00 Uhr werden ca. 40 minütige Führungen angeboten.Interessierte werden gebeten, sich bis spätestens 5. September entweder unter der Telefonnummer 09191 714-398 oder per Mail bei pia.rotgeri-nunnemann@forchheim.de anzumelden.Außerdem lädt die Stadt Forchheim zu einem besonderen Rundgang durch den Stadtpark ein. In Zusammenarbeit mit den Lichtplanern der Fachhochschule Coburg werden der Bereich der frühzeitlichen Zwingerbastion sowie Teile des Stadtparks mit einer Beleuchtung kunstvoll in Szene gesetzt. Diese Veranstaltung findet bereits ab 1. September täglich und am 9. September zum letzten Mal ab Dämmerungseinbruch bis spät in die Nacht statt.Außerdem lädt der Landkreis Forchheim unter dem Motto „Geschichte zum Anfassen“ zu einem Streifzug in die Vergangenheit ein. Der Erfolg des Tags des offenen Denkmals ist selbst ein Paradebeispiel für ein gelungenes Zusammenspiel verschiedener Planungspartner. Ohne die Organisatoren der Länder, der Städte und Kommunen, der Initiativen und Vereine, der Kirchengemeinden und viele andere oft ehrenamtlich Engagierte und private Denkmalbesitzer wäre eine so große und flächendeckende Kulturveranstaltung wie der Denkmaltag nicht durchführbar.Seit 1993 ist der "Tag des offenen Denkmals" der deutsche Beitrag zu den „European Heritage Days“ unter Schirmherrschaft des Europarats. Alle 50 Länder der europäischen Kulturkonvention beteiligen sich in diesem Jahr im September und Oktober an dem Ereignis. Ziel des Tags des offenen Denkmals ist es, Denkmale für die Öffentlichkeit zu öffnen, die sonst nicht zugänglich sind. Mit dieser Idee zählt die Aktion zu den erfolgreichsten Kulturveranstaltungen in Deutschland. Jedes Jahr machen sich bundesweit über vier Millionen Menschen auf, um am zweiten Sonntag im September auf Entdeckungstour in Sachen Kulturerbe zu gehen.Das komplette Programm ist im Internet unter www.tag-des-offenen-denkmals.de zu finden.