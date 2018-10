Der Landkreis Fürth präsentiert sich auf der Consumenta

Auf dem Stand des Landkreises Fürth in Halle 1 ist täglich viel geboten. Als Ergänzung zu den Themenschwerpunkten Freizeit und Tourismus gibt es am 31. Oktober den Seniorentag des Landkreises Fürth. Die Besucher können sich am Stand über Betreuungsangebote, Betreuungsrecht und die Themen Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung informieren. Der 1. November steht im Zeichen des Klimaschutzes für mehr Nachhaltigkeit. Die LEADER-Projekte, mit denen Bürger ihre Heimat gestalten, steht am 2. November auf dem Programm. Deftig und fein wird es dann am 3. November wenn die regionalen Direktvermarkter und Imker „Gutes aus dem Fürther Land“ auftischen. Den letzten Tag nutzt die Stadt Stein, mit den Auftritten der Töchter der Wüste und den Minidancers, zur Eigenpräsentation.