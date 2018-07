Eine besondere Schule feierte ein besonderes Fest

Fürth : Hallemann Schule |

FÜRTH (pm/ak) - Mit einem bunten Sommerfest feierte die Clara und Dr. Isaak Hallemann Schule, das Private Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung der Lebenshilfe Fürth, ihren 40. Geburtstag.

Die Hallemann Schule bietet Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 18 Jahren Bildung und individuelle Förderung, mit dem Ziel einer größtmöglichen Teilhabe in der Gesellschaft. Die Nachfrage nach Schulplätzen - auch in Zeiten der inklusiven Beschulung – ist nach wie vor ungebrochen groß.Bei der Schlüsselübergabe am 02. Juni 1978 gingen bereits 91 Schülerinnen und Schüler in das Förderzentrum. Mittlerweile besuchen über 200 Kinder und Jugendliche die Schule, die Schulvorbereitende Einrichtung in der Aldringerstraße und die Berufsschulstufenklassen am Standort Homburgerstraße in Zirndorf. Die Einrichtung der Heilpädagogischen Tagesstätte (HPT) an der Hallemann Schule ergänzt das Ganztagsangebot. Zugleich hat sich die langjährige Kooperation mit der Adalbert-Stifter-Schule und der Pestalozzi-Schule bestens bewährt. Dort lernen Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam in Partnerklassen.