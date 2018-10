Fürth erstrahlt im Lichterglanz!

Fürth : Rathaus |

FÜRTH (pm/ak) - So hat Fürth noch nie geleuchtet: 21 Gebäude in der Innenstadt erstrahlen am Samstag, 10. November (18 bis 23 Uhr), in einem ganz besonderen Licht, wenn Künstlerinnen und Künstlern, die im Rahmen des Wettbewerbs „Fürther Glanzlichter“ ausgewählt worden sind, sie auf unterschiedliche Weise illuminieren.





Dabei wird den Besucherinnen und Besuchern bei freiem Eintritt ein ganz besonderer Blick auf die Kleeblattstadt gewährt und lädt dazu ein, Fürth aus einer neuen Perspektive zu entdecken.Im Mittelpunkt stehen dabei geschichtsträchtige oder besonders prägnante Gebäude, wie zum Beispiel die Geburtshäuser von Henry Kissinger, Ludwig Erhard, Leopold Ullstein und Wilhelm Löhe, ein Außenbereich der Stadthalle, das Jüdische Museum, der Rathausturm und die Innenstadtbibliothek in der Neuen Mitte Fürth, aber auch die ehemalige Spiegelfabrik der Familie Bendit, das ehemalige Ladenlokal von Max Grundig und weitere historische Gebäude in der Altstadt.Damit die Kleeblattstadt auch über diesen Abend hinaus weiterhin in besonderem Licht glänzt, werden am Samstag, 10. November, zum ersten Mal dauerhafte Beleuchtungsakzente erstrahlen, darunter an der Volkshochschule, dem Kulturforum, am Stadtmuseum, am Sudhaus der ehemaligen Humbserbrauerei, am Sparkassen-Hochhaus sowie dem Turm der Kirche St. Paul. Ab Frühjahr 2019 soll dann auch der Durch-gang zur Altstadt (Waagplatz/Königstraße) durch hellere Leuchten besser wahrgenommen werden.Das Programmheft „Fürther Glanzlichter“ liegt an verschiedenen Stellen aus und steht zum Download unter www.fuerth.de/Glanzlichter bereit.