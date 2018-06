Mehr als 6.500 Läufer in Fürth

Fürth : Freiheit |

FÜRTH (pm/ak) - Alles rund um Straßensperrungen und Busumleitungen während des Metropolmarathons.

Der „Metropolmarathon powered by OBI“ am Sonntag, 17. Juni, ist nicht nur sportlich, sondern für die Organisatoren auch logistisch eine echte Herausforderung. Um den über 6.500 Läuferinnen und Läufern freie Bahn zu geben, sind zahlreiche Straßen gesperrt. Da die Marathonstrecke in diesem Jahr anlässlich des Festjahres „200 Jahre eigenständig“ wieder über eine ganze Runde geht, ist in fast allen Stadtteilen zeitlich begrenzt mit Behinderungen zu rechnen.Um die Absicherung der Strecke kümmern sich abschnittweise die Polizei, das Technische Hilfswerk und die Freiwillige Feuerwehr. Wo möglich, wird von den Hilfskräften eine Schleuse eingerichtet, die die Verkehrsteilnehmer je nach Position des Marathonfeldes passieren lassen. Die Friedrichstraße ist zwischen 7.30 und 16 Uhr gesperrt, die Zufahrt zum Parkhaus daher nicht möglich.Der Öffentliche Nahverkehr ist in großem Umfang betroffen. Wegen Aufbauten im Start- und Zielbereich Fürther Freiheit fahren die Buslinien 173, 174, 177, 178, 179, N9 und N18, zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Rathaus, von Freitag, 15. Juni (Betriebsbeginn) bis Sonntag, 17 Juni (Betriebsende), analog der Mi-chaelis-Kirchweih-Umleitung.Am Sonntag, 17. Juni, ist die Innenstadt von 8 bis zirka 17 Uhr komplett gesperrt und zudem werden temporär noch weitere Straßen im gesamten Stadtgebiet Fürth gesperrt. Während dieser Zeit kann es auf allen betroffenen Linien zu Fahrtausfällen oder Fahrtverkürzungen kommen.Auch der Betrieb der U-Bahn-Linie U1 ist betroffen, Fahrgäste müssen zum Umsteigen in die Fürther Südstadt bis 10.30 Uhr bereits am U-Bahnhof Stadtgrenze aussteigen. Vom U-Bahnhof Rathaus müssen Fahrgäste zur Ersatzhaltestelle auf der Ludwigbrücke laufen. Zeitweise können Haltestellen nicht bedient werden und es kann auch zu Fahrtausfällen kommen.Für Rückfragen ist am Sonntag. 17. Juni, von 8 bis 15 Uhr ein Bürgertelefon unter (0911) 75 90 55 77 geschaltet.Der Streckenplan und alle Einschränkungen der betroffenen Linien sind im Internet unter der Adresse www.metropolmarathon.de zu finden.