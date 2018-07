Seltene Einblicke und buntes Programm bei Höfefest in Fürth

Fürth : Fürther Freiheit |

FÜRTH (pm/ak) - Nach 2007 und 2013 ist es zum Jubiläum „200 Jahre eigenständig“ nun wieder soweit.

Am 21. und 22. Juli werden in 20 Höfen die folgenden Kapitel der Stadtgeschichte inszeniert: Handwerk in den Höfen, die erste Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth, Gold- und Metallschlägerei, Stifter in Fürth, Stadterweiterungen des 19. Jahrhunderts, die Zeit der Industrialisierung, jüdisches Leben im 19. und 20. Jahrhundert, Spielvereinigung Greuther Fürth, Brauereiwesen in Fürth, Erster Weltkrieg und seine Auswirkungen auf den Alltag, jüdisches Fürth in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg, Kriegsende und Neubeginn, Wirtschaftswunderjahre, die Zeit der Gastarbeiter, Flächensanierung und ihre Folgen, Wiedervereinigung Deutschlands, Soziale Stadt – Stadterneuerung in der Innenstadt sowie Flucht Zuwanderung.In weiteren Höfen erwarten die Besucher Lesungen, Führungen oder kleine kulinarische Leckereien. Die Auftaktveranstaltung im Rathausinnenhof am 20. Juli widmet sich um 19 und 20.30 Uhr dem Thema „Stadterhebung – Fürths Aufstieg in die erste Liga“. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Einlasskarten gibt es bei der Tourist-Information Fürth.Insgesamt wird in ca. 80 Höfen ein buntes Programm geboten. Das umfangreiche Gesamtprogramm, mit den Themen und Öffnungszeiten aller Höfe, gibt es auf der Webseite www.200-jahre-stadt.de