Stefan Leitl neuer Kleeblatt-Trainer

Fürth : Sportpark Ronhof |

FÜRTH (pm/ak) - Die SpVgg Greuther Fürth hat die Positionen des Trainers und Co-Trainers wieder besetzt. Künftig tragen Stefan Leitl und sein Assistent Andre Mijatovic die Verantwortung für die Leistung der Profi-Mannschaft.

"Stefan Leitl hat sich sehr schnell als unsere Wunschlösung herauskristallisiert, nicht nur, weil wir sehr gute Gespräche mit ihm geführt haben. Er identifiziert sich mit unserem Weg und wir sind davon überzeugt, dass er uns wieder zurück in die Erfolgsspur bringt", berichtet Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport, am Rande der Vertragsunterzeichnung.Der Kontrakt des 41-Jährigen und seines Co-Trainers läuft bis Juni 2020. "Ich möchte mich bei den Verantwortlichen für das Vertrauen bedanken. Ich bin voller Tatendrang und freue mich schon auf das Heimdebüt am Samstag. Wir haben nur wenig Zeit, die müssen wir jetzt so sinnvoll wie möglich nutzen", so Stefan Leitl.