Ein Blühfleck für den Wildpark Hundshaupten

EGLOFFSTEIN (pm/rr) – Wie wertvolle Lebensräume für Blütenbestäuber in der fränkischen Kulturlandschaft aussehen können, zeigt der Wildpark Hundshaupten seinen Besuchern im neu gestalteten Zugangsbereich.

Blütenvielfalt klassischer Feld-Sommerblumen

„Ich freue mich, dass wir einen weiteren Blühfleck im landkreiseigenen Wildpark ansähen konnten“, freut sich Landrat Dr. Hermann Ulm.Mit Unterstützung der Initiative Blühflecke der Kreisgruppe Forchheim des Bund Naturschutz wurden zwei Böschungen unterhalb der Räume des Grünen Klassenzimmers mit einer Mischung gebietseigener Wildblumenarten und einjähriger Feldblumen angesät.Schon in den vergangenen Wochen konnten Besucher sich an der Blütenvielfalt klassischer Feld-Sommerblumen wie Acker-Ringelblume, Kornblume und Klatschmohn erfreuen. „Jetzt blühen Kornrade und Saat-Wucherblume auf und ernähren Hummeln und Wildbienen“, so Agrarwissenschaftler Axel Schauder vom BN-Blühflecke Team.„Neben den Nahrungsorten sind für die Etablierung dauerhafter Lebensräume von wildlebenden Blütenbestäuber auch Nist- und Brutplätze entscheidend“ so Friedrich Oehme, Initiator der BN-Blühflecke. Daher ist die Platzierung eines geeigneten Hummelnistkastens in unmittelbarer Nähe zur Bienen- und Hummelwiese auch pädagogisch sinnvoll.In den vergangenen Wochen hat Friedrich Oehme über 30 Schulklassen des Landkreises im Rahmen einer BN-Ausstellung in Workshop-Charakter zu Hummelfreunden ausgebildet.