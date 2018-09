Sommer, Sonne, Symphonien…

VEITSBRONN (pm/ak) - Am 8. September 2018 verabschiedete das Zenngrundorchester Veitsbronn den Sommer wie gewohnt mit seinem jährlichen Summer Ending.

Die entspannte Strandatmosphäre mit kühlen Getränken und der warme Sonnenschein rundeten die Darbietung des Orchesters mit bekannten Evergreens wie "Something Stupid", "Celebration", "Sir Duke", "What a feeling" und vielen anderen ab. So war es nicht verwunderlich, dass es an diesem Abend fast jeden aus Veitsbronn und Umgebung zu dem Event zog.Der musikalische Nachwuchs in Form der ‚Alien Kids‘ und des Jugendorchesters zeigte im Anschluss mit Liedern wie "Oh When the Saints", "Pirates of the Caribbean", "Pokerface" und "Auf uns", dass sie auf dem besten Weg sind, bald mit den Großen zu spielen. Die finalen Gastauftritte der Bands Pyramid, Shoes without Souls und Brickfield sagten dem Sommer zum Abschluss auf ihre Art auf Wiedersehen und boten den Gästen neben beliebten Cover-Versionen eigene Stücke. Nachdem für das leibliche Wohl keine Wünsche offen blieben, bot das Summer Ending für alle einen wunderbaren Ausklang für den warmen sonnigen Sommer. Alle Künstler und Gäste freuen sich schon auf das Summer Ending im kommenden Jahr.