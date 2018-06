Nordic Walking Treff in Dietenhofen

Wer mal seine alten Pfade verlassen möchte,

ist bei den FunWalkern richtig

Wir walken rund um Stein, Schwabach, Roßtal, Oberasbach und nun auch in Dietenhofen. Mitmachen kann jeder – keine Mitgliedschaft, keine Kosten oder versteckte Kurse. Bislang walken wir am Dienstag oder Donnerstag (um 18:30 Uhr) und wenn genügend mitmachen, auch am Wochen-Ende ab 14:00 Uhr. Den Streckenverlauf poste ich auf Facebook und die Terminabsprache findet meist über WhatsApp statt. Ich habe genügend Nordic Walking Stöcke zum Ausprobieren. Wer mitmachen möchte, ist herzlich dazu eingeladen.Viele Grüße,Karin FunWalker