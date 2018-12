AOK-Beirat: Wechsel im Vorsitz

Jürgen Göppner leitet 2019 das Selbstverwaltungsgremium in Mittelfranken





Zum Jahresbeginn wechselt turnusgemäß der Vorsitz im Beirat der AOK-Direktion Mittelfranken: Jürgen Göppner, Vertreter der Versicherten übernimmt vom Arbeitgebervertreter Peter Oberst für das kommende Jahr die Leitung des ehrenamtlichen Gremiums. „Die AOK ist traditionell nah bei ihren Versicherten mit ihrer persönlichen und kompetenten Beratung“, so Jürgen Göppner. „Das bestimmende gesundheitspolitische Thema 2018 war sicherlich die Pflege in all ihren Facetten und als Vertreter in der Selbstverwaltung der AOK Bayern werden wir uns auch 2019 und darüber hinaus für eine hochwertige Versorgung und Entlastung im Pflegefall engagieren.“Der Beirat ist Teil der ehrenamtlich tätigen paritätisch besetzten AOK-Selbstverwaltung auf regionaler Ebene. Er setzt sich in Mittelfranken aus jeweils 12 Versicherten- und Arbeitgebervertretern zusammen. Neben der Interessenswahrnehmung der Beitragszahler und damit der AOK-Kunden, hat der Beirat eine beratende Funktion bei verschiedensten sozialpolitischen Fragen, wie etwa der Prävention und Gesundheitsförderung.