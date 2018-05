Bezirksrat Robert Gattenlöhner ist Spitzenkandidat der Partei für Franken

Stein – „Die Partei für Franken – Die Franken“ hat im Wahlkreis Mittelfranken die Listenkandidaten für die Landtags- und Bezirkswahl gewählt. Der Parteivorsitzender und Bezirksrat Robert Gattenlöhner zieht als Spitzenkandidat in beide Wahlen.

Die Mitglieder der Partei „Die Franken“ bestimmten in Stein die Listenkandidaten für die kommende Landtags- und Bezirkstagswahl für Mittelfranken. Robert Gattenlöhner führt beide Listen an. Die weiteren Plätze der Landtagsliste belegen Andreas Brandl (Lauf) und Bianka Turinsky aus Feucht. Es folgen die Nürnberger Dr. David Bartlitz und Ulrich Reinwald.„Der Bezirkstag soll fränkischer werden“Neben Gattenlöhner nominierten „Die Franken“ Ulrich Reinwald und Roland Pudalik (Feucht) für den mittelfränkischen Bezirkstag. Georg Brand aus Buch am Wald sowie Elke Gattenlöhner (Roth) kandidieren auf den weiteren Plätzen. Parteichef Gattenlöhner wies darauf hin, dass es bei der Bezirkstagswahl keine Fünf-Prozent-Hürde gibt. Nach dem erfolgreichen Einzug in den Bezirkstag 2013 streben „Die Franken“ nun einen weiteren Sitz in Mittelfranken an.Erst- und Zweitstimme zählen zusammenFür die Landtagswahl setzen sich „Die Franken“ realistische Ziele. Wenn wir bayernweit 1,25 Prozent der Stimmen erhalten, bekommen wir Wahlkampfkostenerstattung. „Vielen Wählerinnen und Wählern ist gar nicht bekannt, dass auch die Erststimmen der Direktkandidaten zum Gesamtergebnis zählen.“ Deshalb sei jede Stimme für die Franken bei der Landtags- und Bezirkswahl keine „verlorene Stimme“, sondern helfe, die Strukturen der „Vorkämpfer für Franken“ zu stärken. Gattenlöhner abschließend: „Wenn sich eine Partei hundertprozentig für Franken einsetzt, dann sind das wir. Wir ergreifen buchstäblich Partei für Franken.“