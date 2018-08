Große Spende an die DKMS

Oberasbach : Kirchweih |

OBERASBACH (pm/ak) - Spaß haben und anderen damit helfen - was für eine wunderbare Kombination.

Beim Bieranstich der Unterasbacher Kärwa 2018 überreichte die Stammtischgesellschaft Unterasbach e.V. einen Spendenscheck in Höhe von 1.500 Euro an die DKMS (Deutsche Knochenmark Spender). „Best of Band“ spendete damit die Einnahmen der Veranstaltung „Back to Rock“, dem Jubiläumskonzert in der Jahnturnhalle welches im Frühjahr stattfand.