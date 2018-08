Sensation in Roth: Mausersegler ganz in weiß!

ROTH (pm/vs) - Die Mauersegler-Kolonie am Schloss Ratibor kann eine Sensation vermelden. Dort wurde dieser Tage bei den regelmäßigen Nestkontrollen durch den LBV ein Albino-Mauersegler entdeckt.

Hoffentlich überlebt er

Seit der Ansiedlung der Zugvögel dort vor 34 Jahren ist der komplett weiße Jungvogel der erste seiner Art. „Ein Albino-Mauersegler mit roten Augen ist eine absolute Seltenheit und wir haben unfassbares Glück, dass er auch noch in einer Kolonie geschlüpft ist, die regelmäßig von uns kontrolliert und betreut wird“, erzählt der ehrenamtliche LBV-Mauerseglerbetreuer Klaus Bäuerlein. Die absolute Natur-Rarität hätte auch völlig unentdeckt bleiben können. Mauersegler berühren nach ihrem Abflug ins afrikanische Winterquartier im August bis zur Rückkehr im Mai nächsten Jahres nicht einmal den Boden. Seit dem Entstehen der Kolonie 1984 ist Bäuerlein, der noch neun weitere Mauerseglerkolonien mit je etwa 50 Vogelpaaren betreut, noch nie ein Albino untergekommen.Die Überlebenschancen für den weißen Vogel sind ungewiss. Mauersegler verbringen den Großteil ihres Lebens im Flug. „Von unten hilft ein weißes Gefieder unsichtbar zu werden. Gegen Feinde von oben hat die helle Färbung jedoch eher den gegenteiligen Effekt“, erklärt Bäuerlein. Außerdem sticht der Albino-Mauersegler in einem ansonsten nur aus dunklen Artgenossen bestehenden Schwarm wie eine kleine Zielscheibe besonders heraus. Ihm fehlt damit der Schutz der Menge. Auch sind die roten Augen des Albinos durch die fehlenden Farbpigmente empfindlicher gegenüber Sonnenlicht, worunter die Sehkraft des Vogels bei der Insektenjagd leiden kann. „Wir wünschen diesem besonderen Vogel nur das Beste und hoffen, dass er nächstes Jahr wiederkommt. Und vielleicht beginnt er im übernächsten Jahr, wenn er geschlechtsreif ist und einen Partner findet, sogar selbst eine Brut am Schloss Ratibor“, erklärt der LBV-Aktive. In Kürze wird der kleine Albino-Mauersegler bestens gestärkt das Nest für seine erste Reise in den Süden verlassen. Er ist aber nicht der einzige junge Mauersegler, der in Roth noch im Nest sitzt. So können aktuell über die LBV-Webcam noch zwei andere junge Mauersegler bis zu ihrem Abflug beobachtet werden.