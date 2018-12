Musikalischer Räuberspaß im Bürgerhaus Schwabach

SCHWABACH (pm/vs) - Am Dreikönigs-Wochenende 2019, Samstag und Sonntag, 5. und 6. Januar 2019 sowie am 8. und 9. Januar lädt das Theatrum-Mundi-Ensemble (TME) ins Schwabacher Bürgerhaus zu einem Musiktheater-Spaß für Jung und Alt ein: Otfried Preußlers berühmte Lausbuben- und Räubergeschichte als neue Bühnenfassung mit viel Musik.

Spieltage und Beginn

Regisseur Kalle Odörfer, Librettist Heiko Wohlgemuth, Komponist Martin Lingnau und ein Dutzend TME-Akteure freuen sich darauf, mit dieser Schwabacher Neu-Inszenierung zum Abschluss der Weihnachtszeit durch bilderreiche Szenen und musikalische „Ohrwürmer“ die ganze Familie (geeignet für Kinder ab fünf Jahren) in den Bann ziehen zu können. Es fehlt wirklich an nichts: Zwei freche Lausbuben und ihre gutgläubige Großmutter, ein gerissener Räuber, ein pflichtbewusster Wachtmeister, ein kartoffelbesessener, böser Zauberer, eine verwandelte Unke und zu guter Letzt eine gute Fee sorgen für allerlei Spannung, Spaß und Unterhaltung. Karten sind erhältlich in der Buchhandlung - LESEZEICHEN - Königsplatz 29a, Telefon 09122 / 2919 und im „Das Café“, Königsplatz 14, Telefon 09122 / 3700. Der Eintritt kostet 14,00 € / ermäßigt 11,00 €)Kinder bis 10 Jahren zahlen nur 7,00 € und bekommen einen Sitzplatz in der „Kinderzone“ vor der Bühne.• Samstag, 5. Januar 2019: 15.00 Uhr und 19.00 Uhr• Sonntag, 6. Januar 2019: 11.00 Uhr und 15.00 Uhr• Dienstag, 8. Januar 2019: 19.00 Uhr• Mittwoch, 9. Januar 2019: 19.00 Uhr