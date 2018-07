Probieren erwünscht! - Kulinarische Führung durch die Schwabacher Innenstadt

SCHWABACH (pm/vs) - Im Rahmen einer kulinarischen Stadtführung ist jedermann am 14. Juli eingeladen, besondere Gaumenfreuden zu erleben.

„Alte Liebe“ schmecken, Kaffeebohnen beim Aufplatzen beobachten und spannende Anekdoten hören – die „Kulinarische Stadtführung“ des Tourismusbüros der Stadt Schwabach spricht definitiv alle Sinne an. Aber vor allem natürlich den Geschmackssinn. Im Rahmen der Führung besuchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sechs wechselnde Geheimtipps in Schwabachs Innenstadt. Die Inhaber berichten dabei mit viel Liebe über ihr Handwerk, die Familiengeschichte sowie über die Herkunft und Verarbeitung der Delikatessen.Welche Lokale, Cafés und Geschäfte besucht werden wird vorab nicht verraten. Es soll für alle eine Überraschung sein, welche Geschmacksnerven als nächstes angesprochen werden – ob salzig, süß oder scharf. Zumal die Route je nach Führung auch variieren kann. Dazu gibt Stadtführerin Claudia Rauh mit einem Augenzwinkern spannende Einblicke in Schwabachs Stadtgeschichte, die immer auch einen kulinarischen Hintergrund haben.Die kulinarische Stadtführung findet am Samstag, 14. Juli, um 11 Uhr statt. Interessierte melden sich bitte bei Claudia Rauh unter der Mobilnummer 0151/70050405 oder per E-Mail: claudia.rauh1@web.de an.