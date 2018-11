Stadt Schwabach präsentiert: Einkaufsnacht im Adventsgewande!

SCHWABACH (pm/vs) - Ein ganz besonderes Einkaufserlebnis im Vorfeld des ersten Adventswochenendes bietet die Goldschlägerstadt am kommenden Freitagabend.

Unter dem Motto „Schwabach glänzt – Kirche trifft Handel bei Nacht“ laden die Werbe- & Stadtgemeinschaft Schwabach e.V., die Evang.-Luth. Kirchengemeinde Schwabach-St. Martin, die röm.-kath. Pfarrgemeinde St. Sebald, der Krippenhausverein Schwabach e. V. und die Stadt Schwabach am Freitag 30. November zum Auftakt der diesjährigen Adventszeit in die Innenstadt ein.Um 18 Uhr findet auf dem Königsplatz das traditionelle Anblasen des Krippenhauses statt, begleitet von der feierlichen Inbetriebnahme der Weihnachtsbeleuchtung. Gleichzeitig wird der Schwabacher Krippenweg eröffnet. Die Kirchen in der Innenstadt werden geöffnet, um den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit zu geben, vor der oftmals hektischen Vorweihnachtszeit für eine Atempause innezuhalten.Aus Anlass von „Schwabach glänzt“ haben die Einzelhandelsgeschäfte in der Altstadt bis 21 Uhr geöffnet: eine perfekte Gelegenheit, gemeinsam mit Familie und Freunden entspannt nach passenden Weihnachtsgeschenken zu stöbern!