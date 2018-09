Tester von FunPark begeistert - Themenpark wurde ausgezeichnet

ZIRNDORF (pm/ak) - Der PLAYMOBIL-FunPark rangiert im Bereich Servicequalität ganz vorne. Das ergab eine Umfrage des Statistikportals Statista im Auftrag von TESTBILD.

Die Tester befragten im Zeitraum von Mitte Mai bis Mitte Juni 20.500 Probanden zur Servicequalität von 2.400 Unternehmen. In der Kategorie „Vergnügungs- & Themenparks“ erreichte der PLAYMOBIL-FunPark den zweiten Platz und erhält damit die Auszeichnung „Beste Service-Qualität 2018/19“.In das Gesamtergebnis flossen fünf Teilkategorien ein: Kundenorientierung, Fachliche Kompetenz, Erreichbarkeit, Kommunikation und Serviceumfang. Auch die Bereitschaft der Teilnehmer, den Park an Freunde und Bekannte weiterzuempfehlen, spielte eine Rolle.Das FunPark-Team sowie die gesamte Unternehmensgruppe freuen sich sehr über die Auszeichnung. Das Umfrageergebnis zeigt, dass nicht nur das einzigartige Konzept des Parks überzeugt, sondern die Ideen und die Begeisterung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für alle Gäste spürbar sind.Auch in den Besucherzahlen spiegelt sich das positive Feedback wieder: Nachdem 2017 bereits ein Besucherrekord gefeiert werden konnte, erfreut sich der FunPark auch in diesem Jahr wieder steigender Besucherzahlen.In dem 90.000 m² großen Areal mit PLAYMOBIL-Spielwelten im Großformat und spannenden Aktivspielplätzen sind Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren zum Spielen, Bewegen und Erleben eingeladen. Der große Indoorbereich mit überdachtem Klettergarten bietet auf insgesamt 5.000 m² auch bei schlechtem Wetter wetterfesten Spielspaß.