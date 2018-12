Bridge WeihnachtsBAROMETERturnier

Erlangen : Berliner Platz 1 | Am Donnertag den, 13.12.2018, fand das Weihnachtsturnier des jüngsten Bridgeclubs Deutschlands, dem

gemeinnützigen Bridgeclub Erlangen-Spardorf e.V.

, in der Blauen Traube im Turnerbund statt.Der Club zählt 34 Mitglieder, das Turnier ebenfalls 34 Teilnehmer. Ein Fall für den Vereinspräsidenten Herrn Wolfgang Specka!

Barometerturnier

– aufwendig, aber jedes teilnehmende Paar ist aktuell über seinen Ergebnisplatz informiert.Nach einem kulinarischen Vorspiel ging es an die Bridgetische.Große Augen bei den Turnierteilnehmern, an jedem Tisch ein geschlossener Koffer (mit duplizierten Karten, d.h. in jedem Koffer die identischen Kartenverteilungen). Überraschung gelungen!Begrüßung der Teilnehmer durch den Vereinspräsidenten und die Club-Trainerin Frau Evi Specka, dann startete der Gehirnmarathon von fast 4 Stunden. Die Turnierteilnehmer konnten auf einer Leinwand aktuell Ihren Ergebnisplatz verfolgen.Spannend war die Entwicklung auf den ersten 6 Plätzen. Das Rennen war noch bei Ausblendung des Ergebnisstandes, 3 Runden vor Turnierende, vollkommen offen.Eine Sensation? Das Ergebnis spricht für sich!Gewonnen haben das Turnier mit einem Vorsprung von 7% Frau Evi Specka mit ihrem Partner Herrn Werner Wippich mit 71,1%. Die Plätze 2 und 3, mit nur 0,5% Differenz belegten Frau Dr. Christine Zöllner mit Ihrer Partnerin Frau Raffaela Kettler und Fr. Dr. Helga Ulmer mit Ihrem Partner Michael Rohde, die 63,64% erspielt hatten.Verlierer gab es bei diesem Turnier keine, auch die letzten Plätze konnten ansprechende Preisen mit nach Hause nehmen.Der Vereinspräsident beglückwünschte die Sieger und bedankte sich bei den Teilnehmern für das harmonische und faire Turnier, zu dem auch Turnierleiterentscheidungen gehörten!Warum?Wir sind der Club, wir sind gemeinnützig, wir fühlen uns wohl im Club, wir sind der Wohlfühlclub!Wir kämpfen fair gegeneinander, wir können auch verlieren, wichtig ist uns der Spaß am Turniersport!Das Präsidium wünscht allen Mitgliedern, Freunden und Unterstützern ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.Das erste Club-Turnier findet am 10. Januar 2019 im Bürgertreff statt.