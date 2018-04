Falschen Termin bekanntgegeben

ERLANGEN (pm/mue) - Wie die Volkshochschule Erlangen klarstellt, findet die Vortragsveranstaltung „Griechenland unter den Obristen – ein verdrängtes Stück Geschichte“ am Freitag, 27. April, um 19.00 Uhr statt und nicht – wie in einer Anzeige im Programmheft falsch angegeben – schon am 20. April. Die Angaben im eigentlichen Programmteil sowie in der Terminübersicht „vhs täglich“ weisen jedoch auf den korrekten Termin hin. Die vhs bittet das redaktionelle Versehen zu entschuldigen.