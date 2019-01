Bequem, praktisch und sympathisch: Citroën C5 Aircross präsentiert sich als echter Franzose

(ampnet/mue) - Das Portefeuille der Marke Citroën wird jetzt vom neuen C5 Aircross nach oben abgeschlossen: Mit diesem Weltauto, das in 92 Ländern zu haben sein wird, wollen sich die Franzosen im kontinuierlich wachsenden SUV-Segment positionieren.



Für die erste Test-Ausfahrt standen der kultivierte Blue HDi 180 mit 177 PS (130 kW) starkem Dieselmotor sowie der Puretech 180 mit 181 PS (133 kW) starkem Benziner zur Verfügung. Der Benziner wirkt merklich spritziger als der Selbstzünder; darunter gibt es noch einen kleineren Benziner und einen Diesel mit jeweils 131 PS (96 kW). Beide Motorisierungen sind nur in Verbindung mit einem Acht-Gang Automatikgetriebe zu bekommen; das Getriebe schaltet weich und liefert grundsätzlich passende Übersetzungen. Die Schaltpaddel für manuelle Eingriffe sitzen dicht an der Lenksäule und sind kurz ausgefallen. Herausragendstes Merkmal des C5 Aircross ist aber wohl das Fahrwerk. Der Stoßdämpfer wurde ursprünglich für die Rallye Dakar entwickelt, um das Durchschlagen der Dämpfer zu verhindern. Über den Einsatz in der Rallyeserie WRC weiterentwickelt wurde das Fahrwerk bereits im C4 Cactus eingebaut, in der jüngsten Ausbaustufe für den C5 Aircross ist es komfortabler ausgelegt. Federn und Dämpfer arbeiten mit hydraulischem Anschlag für das Ein- und Ausfedern; die Bewegung wird progressiv verlangsamt, um abrupten Anschlag zu vermeiden. Dabei bleibt der Citroën stabil und sicher, ohne dass man abbremsen muss. Schlaglöcher und Bodenwellen werden hervorragend geschluckt; dabei ist es erstaunlich, dass ein Fahrwerk ohne jegliche elektronische Regelung sowohl hohen Komfort als auch erhebliche sportliche Reserven bietet.Der Innenraum des C5 Aircross ist typisch französisch, nämlich bequem und praktisch. Die Sitze sind stark aufgepolstert und geben guten Seitenhalt, der auch sportlicheres Fahren verträgt. Auf dem Leder rutscht man leicht, die hochwertig anmutenden Stoffe sind deshalb die erste Wahl. Hinten gibt es drei vollwertige Sitze, nicht zuletzt um Kunden, die von Großraumlimousinen kommen, bedienen zu können.Der Qualitätseindruck der Oberflächen überzeugt ebenfalls, selbst das Hartplastik im Handschuhfachbereich und an den Seitenverkleidungen ist durchdacht und ansprechend gestaltet. Die Innenausstattung ist qualitativ konsistent, Variabilität und Raumangebot sind erstklassig. Mit 580 bis 1.630 Litern Ladevolumen und 33 Litern Ablagefläche ist dieser Citroën einem Großteil der Konkurrenz überlegen.Länge x Breite x Höhe (m): 4,50 x 1,84 x 1,65Radstand (m): 2,73Motor: R4-Diesel, 1.997 ccm, Turbo, DirekteinspritzungLeistung: 130 kW / 177 PS bei 3750 U/minMax. Drehmoment: 400 Nm bei 3.500-2.750 U/minHöchstgeschwindigkeit: 211 km/hNull auf 100 km/h: 8,6 Sek.WLTP-Durchschnittsverbrauch: 4,7 LiterEffizienzklasse: ACO2-Emissionen: 124 g/km (Euro 6d-Temp)Leergewicht / Zuladung: min. 1.615 kg / max. 575 kgKofferraumvolumen: 580–1.630 LiterMax. Anhängelast: 1.650 kgBereifung: 215/65 R 17