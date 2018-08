Mit der historischen Postkutsche durch Fürth

Begleitet von der Stadtführerin Silvia Seigell geht es in zwei Stunden gemächlich mit zehn Stundenkilometern entlang der Fürther Sehenswürdigkeiten. An verschiedenen Haltestationen erzählt die Gästeführerin Wissenswertes und Amüsantes aus der Geschichte der Stadt und des Postwesens. Zum Abschluss der Fahrt wird den Gästen an der Endstation am Gasthof „Schwarzes Kreuz“ eine kleine „Wegzehrung“ kredenzt.Interessierte können sich unter der Rufnummer 0911 / 23 95 87-0 bei der Tourist-Information anmelden. Die Tour kostet pro Person 50,00 Euro. Kinder und Jugendliche (9 – 17 Jahre) zahlen 25,00 Euro. Die Kutschfahrt beginnt vor dem Gasthof „Schwarzes Kreuz“, Königstraße 81.