OESDORF (pm/rr) - Bei perfektem Fußballwetter wurden am Samstag, 7.Juli auf dem Sportgelände der DJK-SC Oesdorf die Endspiele des KJR Fußballpokalturniers unter der Schirmherrschaft des Landrats Dr. Hermann Ulm ausgetragen.

Die zahlreichen Zuschauer kamen bei aufregenden Spielen und gleich zwei spannenden Elfmeterkrimis auf ihre Kosten.Auffallend häufig gingen die KJR Pokale 2018 an die bereits in den vergangenen Jahren erfolgreichen Junioren und können nun in deren Sportstätten bestaunt werden.