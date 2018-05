Kärwa No. 5 Mögeldorf

Der Vorsitzende des Bürger- und Geschichtsvereins Mögeldorf e.V., Wolfgang Köhler, gratulierte und dankte in seinem Grußwort den Kärwaleuten für ihren vielseitigen Einsatz in Mögeldorf bei den verschiedenen Festen.Die Mögeldorfer Kärwa findet traditionell am Pfingstwochenende statt, in diesem Jahr vom 17.-21. Mai.Unsere Bilder zeigen den Kärwaburschen-Wettkampf mit Gruppen aus Behringersdorf, Lilling, Ziegelstein und Mögeldorf, am Samstagabend. Der Nachmittag war für die Kinder mit Geraldino gestaltet, außerdem lockten das tolle neue Fahrgeschäft Super-Mario und das Kinderschminken. Die Stodlrocker brachten fetzige Partystimmung am Abend und gaben den Rahmen für die Siegerehrung.Am Pfingstmontag, 21. Mai., findet um 10.30 Uhr ein Ökumenischer Gottesdienst im Festzelt mit dem Posaunenchor der Auferstehungskirche Zabo statt, dem sich ein Weißwurstfrühschoppen und das Mittagessen anschließen.16.30 Uhr Kärwa-Austanz, Verlosung der Gutscheine aus dem Mögeldorfer Losverkauf und um 18.00 Uhr Kärwa-Beerdigung.